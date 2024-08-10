Англія

Іспанський фахівець дав свій коментар.

Пеп Гвардіола радий перемозі над Манчестер Юнайтед по пенальті в грі за Суперкубок Англії.

"Я насолоджувався боротьбою проти нашого суперника з Манчестера впродовж сезону, і здорово, що ми почали новий сезон із завоювання трофея. Ми дуже задоволені.

Ми часто втрачали м'яч, а Манчестер Юнайтед — одна з найкращих команд світу за діями в перехідних фазах. Її дуже складно стримувати. Але в підсумку ми це зробили.

Здорово брати участь у такому матчі, тому що це означає, що в минулому сезоні ти щось виграв.

Ми бачимо, як повертаються гравці. Зараз наша мета не перемога в АПЛ, а постаратися виграти наступний матч. Ось що треба зробити", — сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола виграв 18-й трофей із Манчестер Сіті.