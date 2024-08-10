Англія

Іспанець тренує англійську команду з 2016 року.

Пеп Гвардіола виграв 18-й трофей із Манчестер Сіті.

"Містяни" обіграли Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії (1:1, пен. 7:6).

Гвардіола взяв цей трофей утретє за кар'єру. Загалом на чолі Сіті він виграв 18 титулів — іспанець 6 разів ставав чемпіоном Англії, 4 рази вигравав Кубок ліги, двічі завойовував Кубок Англії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка Європи і клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Пеп очолює Манчестер Сіті з 2016 року.