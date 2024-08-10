Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Манчестер Сіті виграв Суперкубок Англії, перегравши у фіналі Манчестер Юнайтед.

Вінгер чемпіонів Англії, Оскар Бобб, дуже задоволений тим, що виграв трофей — це відчувається в його післяматчевому коментарі.

"Відмінне відчуття, ми вірили в себе і це виправдалося. Я думав, що на мій крос відгукнеться Ерлінг, але це зробив Бернарду Сілва, що також чудово.

Старт сезону з трофея дарує ще більше впевненості у своїх силах", — цитує слова Бобба BBC.

Нагадаємо, що англійський чемпіонат стартує шістнадцятого серпня, у першому турі Манчестер Сіті зіграє з Челсі.