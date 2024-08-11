Англія

Данець уже виступав за "дачників" на правах оренди.

Фулгем зробив пропозицію Крістал Пелес у розмірі 20 млн фунтів стерлінгів щодо центрального захисника Йоакіма Андерсена, передає видання The Athletic.

"Орли" хочуть отримати за 28-річного данця приблизно 40 млн. Переговори між клубами продовжуються.

Контракт Андерсена з Крістал Пелес розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 захисник узяв участь у 40 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 3 асистами. На рахунку Йоакіма 4 поєдинки за збірну Данії на Євро-2024, де вона дісталася 1/8 фіналу плей-оф турніру.

Зазначимо, що Андерсен уже представляв Фулгем у сезоні-2020/21 на правах оренди з Ліона (31М, 1Г, 1А).

Нещодавно "дачники" також намагалися придбати центрального захисника Астон Вілли Дієго Карлоса. Першу пропозицію лондонців бірмінгемці відхилили.