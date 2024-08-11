Англія

Українець гратиме проти чемпіона Серії А з перших хвилин.

У рамках товариського матчу на Стемфорд Брідж у Лондоні відбудеться зустріч між англійським Челсі та італійським Інтером.

Команди вже оголосили свої стартові склади. Місце серед основної 11-ки колективу Енцо Марески знайшлося й для українського лівого вінгера Михайла Мудрика.

Контрольний поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Також зазначимо, що Олександр Зінченко, український лівий захисник іншого лондонського клубу, грає з перших хвилин матчу Emirates Cup Арсенал — Ліон.