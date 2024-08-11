Англія

Завершилося товариське протистояння англійського та французького клубів.

Англійський Арсенал і французький Ліон зустрілися на Емірейтс Стедіум у рамках 13-го фіналу передсезонного турніру Emirates Cup.

Лондонці встигли відкрити рахунок ще до завершення першої 10-хвилинки — голом відзначився Саліба. Пізніше інший центрбек, а саме Габріел Магальяес, подвоїв перевагу колективу Мікеля Артети. В обох випадках в якості асистента виступив Райс.

Українець Зінченко залишив поле на 64-й хвилині. Його замінив новачок лондонців Калафіорі, для якого ця поява стала дебютною. У другому таймі голів не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу Арсеналу.

Для "канонірів" це восьма перемога у фіналах Emirates Cup. Клуб із Лондона став переможцем турніру й у 2022-му та 2023 роках.

Арсенал — Ліон 2:0

Голи: Саліба, 9, Г. Магальяес, 27

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба (Ківьор, 78), Г. Магальяес (Льюїс-Скеллі, 78), Зінченко (Калафіорі, 64) — Едегор, Парті (Жоржиньо, 77), Райс (Г. Жезус, 64) — Сака (Нельсон, 77), Гаверц (Нванері, 77), Г. Мартінеллі (Троссар, 78)

Ліон: Перрі — Мата, Чалета-Цар, Ніакате, А. Сантос (Нуама, 65) — Какере (Діавара, 65), Матич, Толіссо (Мангаля, 85) — Мейтленд-Найлз, Мікаутадзе (Орбан, 65), Бенрахма (Бальде, 65)