Англія

Цю інформацію розповів Мікель Артета.

Такехіро Томіясу нескоро повернеться на поле.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета заявив, що через проблеми зі здоров'ям захисник поки не зможе грати: "Мені шкода Томі. Йому доведеться набратися терпіння і працювати над цим, оскільки піде, думаю, кілька тижнів".

Японець травмував коліно перед початком передсезонної підготовки і не брав у ній участі. У тому числі він пропустив передсезонне турне "канонірів".

Зазначимо, що 17 серпня Арсенал розпочне сезон матчем проти Вулвергемптона в АПЛ.