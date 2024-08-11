Англія

Майбутнє нідерландця в нинішній команді під питанням.

Вірджіл ван Дейк не знає, чи залишиться в Ліверпулі на сезон-2025/26.

Захисник повідомив, що мерсисайдці поки не пропонували продовжити йому контракт, жодних змін у його ситуації немає.

Нинішня угода "червоних" із нідерландцем розрахована до літа 2025 року.

Також менш ніж за рік спливають контракти Трента Александер-Арнольда та Мохамеда Салаха.

Ван Дейк грає за Ліверпуль із січня 2018 року і за цей термін встиг виграти з клубом усі можливі трофеї. Вірджил є капітаном мерсисайдського клубу.