Англія

Чутки пов'язують 25-річного футболіста з Марселем.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета відповів на запитання про подальше перебування в клубі нападника Едді Нкетіа.

25-річний футболіст вважається одним із кандидатів на продаж, а інтерес до нього проявляє французький Марсель.

З чуток, "каноніри" готові розлучитися з форвардом за 25 млн євро, проте Артета цю інформацію не підтверджує.

"У всіх гравців, які зараз виступають тут, чудові шанси залишитися з нами. Саме тому вони тут", — наводить журналіст Кайя Кайнак слова іспанського керманича.

Нкетіа провів загалом 168 матчів за Арсенал, записавши на свій рахунок 38 голів і сім асистів. Контракт англійця розрахований до 2027 року.