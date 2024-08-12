Англія

Трансфер скасовано через зміни в договорі.

Перехід Саму Омородіона в Челсі з Атлетіко зірвався, повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За його інформацією, трансфер скасовано через зміни в договорі. Судячи з усього, справа в особистому контракті, хоча раніше він, як і сума трансферу, були узгоджені.

Інші джерела, зокрема, El Chiringuito TV повідомляють, що Челсі вирішив переключити свою увагу на Віктора Осімгена з Наполі.

Минулого сезону Омородіон провів 35 матчів за Алавес на правах оренди, в яких забив вісім голів та віддав один асист.