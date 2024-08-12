Англія

Головне тепер цю доброту закріпити результатами у новому сезоні.

Новий головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про вболівальників мерсисайдського клубу. Його сдова наводить офіційний сайт "червоних".

"Можу сказати тільки хороше про вболівальників Ліверпуля. Люди співають твоє ім'я, вони дійсно добрі до мене. Але в основному так воно і буває, коли ти стаєш головним тренером. Люди завжди добрі до тебе, особливо якщо ти ще не програвав. Хоча ми програли Престону і все одно вони підтримували нас.

Загалом, я думаю, люди були добрі до мене і надали теплий прийом", — сказав Слот.

Нагадаємо, 45-річний нідерландець Арне Слот очолив Ліверпуль цього літа, змінивши на посаді головного тренера німця Юргена Клоппа.