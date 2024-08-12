Англія

Поповнення в складі команди Томаса Франка.

Англійський Брентфорд оформив трансфер півзахисника Фабіу Карвалью з Ліверпуля. Про це повідомляє офіційний сайт "бджіл".

Зазначається, що 21-річний португалець підписав із новою командою трудову угоду на п'ять років з можливістю продовження ще на один сезон. За інформацією Трансфермаркт, Брентфорд заплатив Ліверпулю за цей трансфер 23,4 млн. євро.

"Фабіо — гравець із безліччю потрібних нам якостей. Він може грати на трьох або чотирьох позиціях в атаці в схемі 4-3-3 або 4-2-3-1. Його найкраща позиція, ймовірно, — номер 10 або зліва в півзахисті.

У нападі в нього чудові навички роботи з м'ячем: він може обходити суперників, робити загострюючи передачі, створювати моменти та завершувати їх. Він належить до того типу гравців, яких не так багато в нашій команді, тому він додасть нам якості попереду", — сказав головний тренер Брентфорда Томас Франк після підписання контракту з Карвалью.

Минулого сезону Фабіу Карвалью виступав на правах оренди за РБ Лейпциг (15 матчів) та Галл Сіті (20 матчів, 9 голів та 2 результативні передачі).