Англія

"Лісники" заплатять за Рамона Сосу 11 млн фунтів стерлінгів.

Вінгер Тальєрес де Кордоба Рамон Соса продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, яке посилається на слова головного тренера аргентинського клубу, 24-річний вінгер вирішив стати гравцем Ноттінгем Форест.

Зазначається, що "лісники" заплатять за Сосу за 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Всього на рахунку Рамона Соси 56 матчів за першу команду Тальєрес, в яких він забив 17 голів та віддав 13 результативних передач.