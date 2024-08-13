"Лісники" заплатять за Рамона Сосу 11 млн фунтів стерлінгів.
Рамон Соса, getty images
13 серпня 2024, 09:29
Вінгер Тальєрес де Кордоба Рамон Соса продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, яке посилається на слова головного тренера аргентинського клубу, 24-річний вінгер вирішив стати гравцем Ноттінгем Форест.
Зазначається, що "лісники" заплатять за Сосу за 11 мільйонів фунтів стерлінгів.
Всього на рахунку Рамона Соси 56 матчів за першу команду Тальєрес, в яких він забив 17 голів та віддав 13 результативних передач.