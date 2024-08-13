Амстердамський клуб хотів орендувати англійського голкіпера.
Аарон Рамсдейл, Getty Images
13 серпня 2024, 10:26
Голкіпер лондонського Арсеналу Аарон Рамсдейл в минулому сезоні програв своє місце в стартовому складі Давіду Раї, тому існують питання щодо його майбутнього на Емірейтс.
Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, "каноніри" отримали пропозицію від амстердамського Аякса щодо оренди 26-річного англійця та відповіли на неї відмовою.
За інформацією джерела, швидше за все, в Арсеналі готові розглянути виключно повноцінний продаж свого англійського воротаря.
У минулому сезоні Аарон Рамсдейл провів всього 990 хвилин в 11 матчах, пропустив 12 голів та тричі відстояв "на нуль".