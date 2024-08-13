Англія

Голкіпер згоден на такий варіант.

Ліверпуль налаштований на придбання воротаря Валенсії Георгія Мамардашвілі. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За даними джерела, переговори тривають, але остаточного рішення поки що не ухвалено. Мерсисайдці розглядають можливість купити грузинського воротаря більш ніж за 30 мільйонів євро і відразу віддати в оренду.

Зазначається, що сам футболіст згоден на такий варіант.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

У минулому сезоні Гіоргі Мамардашвілі провів 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".