До списку номінантів потрапило шість гравців.
PFA Awards 2024
13 серпня 2024, 12:59
Професійна футбольна асоціація (Professional Footballers' Association), яка є об'єднанням для професійних гравців в Англії і Уельсі, оголосила про список із шести номінантів на звання найкращого гравця 2024 року.
Список номінантів виглядає наступним чином:
▫️ Філ Фоден, Манчестер Сіті
▫️ Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті
▫️ Мартін Едегор, Арсенал
▫️ Коул Палмер, Челсі
▫️ Родрі, Манчестер Сіті
▫️ Оллі Воткінс, Астон Вілла
Нагадаємо, що церемонія нагородження PFA Awards відбудеться у вівторок, 20 серпня 2024 року.