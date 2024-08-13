Англія

До списку номінантів потрапило шість гравців.

Професійна футбольна асоціація (Professional Footballers' Association), яка є об'єднанням для професійних гравців в Англії і Уельсі, оголосила про список із шести номінантів на звання найкращого гравця 2024 року.

Список номінантів виглядає наступним чином:

▫️ Філ Фоден, Манчестер Сіті

▫️ Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті

▫️ Мартін Едегор, Арсенал

▫️ Коул Палмер, Челсі

▫️ Родрі, Манчестер Сіті

▫️ Оллі Воткінс, Астон Вілла

Нагадаємо, що церемонія нагородження PFA Awards відбудеться у вівторок, 20 серпня 2024 року.