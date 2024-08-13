Англія

Табір чеського нападника запланував переговори з "лисицями".

Нападник леверкузенського Баєра Адам Гложек може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Лестер Сіті узгодив умови трансферу з "фармацевтами", проте все ще потрібно домовитися з самим 22-річним чехом.

Зазначається, що на вівторок, 13 серпня, між табором Гложека та Лестером запланована зустріч для обговорення умов особистого контракту.

Якщо нічого не зміниться, то Адам Гложек перейде до Лестера на правах оренди з пунктом про повноцінний викуп за 20 мільйонів євро.