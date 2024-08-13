Англія

Лондонський клуб продовжує спроби купити португальця.

Челсі запропонував 65 мільйонів євро за Жоау Феліша.

За інформацією видання O Jogo, лондонці хочуть розділити цю суму.

Челсі планує виплатити 35 мільйонів євро одразу і ще 30 мільйонів надалі. Термін другої виплати не уточнюється.

Клуби, як і раніше, не домовилися і продовжують спілкування. Зазначається, що Феліш зацікавлений у трансфері.

Нагадаємо, що вінгер уже виступав за Челсі в другій половині сезону-2022/23 — на правах оренди. Минулого сезону він був в оренді в Барселоні.