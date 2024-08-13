Англія

Марокканець може повернутися на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед найближчим часом може знову запросити в команду опорного півзахисника Соф'яна Амрабата з Фіорентини.

Нагадаємо, минулого сезону марокканець виступав за манкуніанців на правах оренди.

За інформацією від журналіста Лорі Вітуелла, Амрабат зараз відкритий до повернення на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед ще не визначився, чи варто оформляти чергову оренду марокканського півзахисника. Амрабат також цікавий турецькому Галатасараю.

Зазначимо, що зараз у півзахисника залишається один рік за контрактом із Фіорентиною. "Фіалки" готові розлучитися з марокканцем у це трансферне вікно.