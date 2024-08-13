"Червоні дияволи" хочуть оновити лінію атаки.
РАФІНЬЯ, GETTY IMAGES
13 серпня 2024, 16:51
Манчестер Юнайтед до кінця трансферного вікна хоче оновити атакувальну лінію.
За інформацією від видання Sport, манкуніанці хочуть продати свого нападника Антоні та запросити Рафінью Діаса з Барселони.
Джерело повідомляє, що якщо Манчестер Юнайтед запропонує 60 мільйонів євро, Барселона погодиться продати бразильця, який не входить у плани нового тренера Ганса-Дітера Фліка.
Нагадаємо, два роки тому Манчестер Юнайтед заплатив за Антоні 95 мільйонів євро Аяксу. 24-річний бразилець в останньому розіграші англійської Прем'єр-ліги відзначився одним голом і результативною передачею.