Англія

"Червоні дияволи" хочуть оновити лінію атаки.

Манчестер Юнайтед до кінця трансферного вікна хоче оновити атакувальну лінію.

За інформацією від видання Sport, манкуніанці хочуть продати свого нападника Антоні та запросити Рафінью Діаса з Барселони.

Джерело повідомляє, що якщо Манчестер Юнайтед запропонує 60 мільйонів євро, Барселона погодиться продати бразильця, який не входить у плани нового тренера Ганса-Дітера Фліка.

Нагадаємо, два роки тому Манчестер Юнайтед заплатив за Антоні 95 мільйонів євро Аяксу. 24-річний бразилець в останньому розіграші англійської Прем'єр-ліги відзначився одним голом і результативною передачею.