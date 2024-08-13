Клуби не можуть зійтися в сумі компенсації.
Мікель Меріно, Getty Images
13 серпня 2024, 17:59
Арсенал пропонує 25 млн євро за Мікеля Меріно з Сосьєдаду.
За даними Independent, іспанський клуб хоче за 28-річного хавбека 35 мільйонів євро. Термін контракту Меріно закінчується у 2025 році, і він не планує продовжувати його.
Арсенал готовий заплатити будь-яку узгоджену суму трансферу протягом трьох років. Сосьєдад розраховує отримати більшу частину коштів від продажу відразу.
Через наявні протиріччя переговори про перехід півзахисника можуть тривати до кінця трансферного вікна.
У минулому сезоні Ла Ліги Меріно провів 32 матчі, відзначившись 5 голами і 3 асистами.