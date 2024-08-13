Англія

Клуби не можуть зійтися в сумі компенсації.

Арсенал пропонує 25 млн євро за Мікеля Меріно з Сосьєдаду.

За даними Independent, іспанський клуб хоче за 28-річного хавбека 35 мільйонів євро. Термін контракту Меріно закінчується у 2025 році, і він не планує продовжувати його.

Арсенал готовий заплатити будь-яку узгоджену суму трансферу протягом трьох років. Сосьєдад розраховує отримати більшу частину коштів від продажу відразу.

Через наявні протиріччя переговори про перехід півзахисника можуть тривати до кінця трансферного вікна.

У минулому сезоні Ла Ліги Меріно провів 32 матчі, відзначившись 5 голами і 3 асистами.