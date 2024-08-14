Англія

У Лондоні футболісту робити нічого.

Іспанський фланговий захисник Серхіо Регілон восени 2020 року перебрався з мадридського Реала до лондонського Тоттенгема за 30 млн євро, однак у підсумку став прикладом чергового невдалого трансферу "шпор".

Останні два роки для 27-річного виконавця минули за суцільними орендами до мадридського Атлетіко, Манчестер Юнайтед та зрештою Брентфорда, після чого футболіст повернувся до розташування свого клубу за рік до завершення контракту.

Проте залишатись у Тоттенгемі Регілон не бажає — у нього є варіант із каталонською Барселоною, проте куди більш активними в перемовинах є два великих турецьких клуби, Галатасарай та Фенербахче.

Жозе Моурінью знає здібності Серхіо, тому в разі продажу Ферді Кадіоглу, за якого англійський Брайтон пропонує 30 млн євро, іспанець має всі шанси опинитись саме в складі "канарок".

"Леви" теж претендують на футболіста, проте їм для здійснення трансферу потрібно спочатку відпустити одного чи двох інших іноземних виконавців.

Окрім цього, Галатасарай розглядає варіант із запрошенням нідерландського нападника Мемфіса Депая, який наразі перебуває в статусі вільного агента.

Регілон у минулому сезоні провів 28 матчів, зробивши чотири гольові передачі.