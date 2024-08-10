Іспанія

"Блаугранас" активно працює на трансферному ринку.

Каталонська Барселона проявляє інтерес до лівого захисника лондонського Тоттенгема Серхіо Регілона. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" розглядає варіант із купівлею 27-річного іспанця, оскільки на цій позиції у "синьо-гранатових" є лише два 20-річних футболіста — Алехандро Бальде та Алекс Вальє.

Чинний контракт гравця зі "шпорами" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Минулого сезону Серхіо Регілон виступав на правах оренди за Манчестер Юнайтед та Брентфорд, загалом відігравши 28 матчів та віддавши чотири результативні передачі.

Зазначимо, що Регілон є вихованцем мадридського Реала.