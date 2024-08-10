"Блаугранас" активно працює на трансферному ринку.
Регілон, getty images
10 серпня 2024, 14:28
Каталонська Барселона проявляє інтерес до лівого захисника лондонського Тоттенгема Серхіо Регілона. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" розглядає варіант із купівлею 27-річного іспанця, оскільки на цій позиції у "синьо-гранатових" є лише два 20-річних футболіста — Алехандро Бальде та Алекс Вальє.
Чинний контракт гравця зі "шпорами" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.
Минулого сезону Серхіо Регілон виступав на правах оренди за Манчестер Юнайтед та Брентфорд, загалом відігравши 28 матчів та віддавши чотири результативні передачі.
Зазначимо, що Регілон є вихованцем мадридського Реала.