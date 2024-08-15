Англія

Залишилось лише дочекатись на підтвердження від чемпіонів країни.

Англійський опорний півзахисник Калвін Філліпс свого часу мав настільки вдалий досвід виступів у складі Лідса, що його зрештою захотів бачити в себе в Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

Тоді, улітку 2022 року, нині 28-річний виконавець коштував "містянам" 49 млн євро, але зрештою цей трансфер було визнано однією з найбільших їхніх невдач на ринку.

Останні пів року футболіст провів у оренді в лондонському Вест Гемі, де також не вражав.

Цього ж літа, після повернення до Сіті, місця в стартовому складі Філліпс прогнозовано не знайшов, тож найближчим часом на нього чекає нова пригода.

У складі новачків "елітного" дивізіону, Іпсвічі, який уже домовився з гравцем про перехід на правах річної оренди й наразі дотискає аналогічне рішення з боку клубу з Манчестера.

На рахунку ексфутболіста збірної Англії один забитий м'яч у 31 поєдинку за колектив Пепа Гвардіоли у всіх турнірах.