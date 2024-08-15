Англійський клуб сподівається на "магію" батька.
burnley
15 серпня 2024, 12:49
Англійський Бернлі оформив трансфер бразильця Жоау Мендеша. Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.
За інформацією джерела, 19-річний гравець уклав контракт із Бернлі до літа 2026 року. Він перейшов на правах вільного агента.
У сезоні-2023/24 Мендеш виступав за Барселону U-19, загалом відігравши дев'ять матчів.
Зазначимо, що Жоау Мендеш син легендарного колишнього нападника ПСЖ, Барселони, Мілана та збірної Бразилії Роналдінью Гаушо.