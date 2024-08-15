Англія

Втрата для "містян".

Півзахисник Манчестер Сіті Оскар Бобб отримав травму від час тренувальної сесії команди та пропустить декілька місяців. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, 21-річний норвежець зламав ногу. Пошкодження виникло без контакту з боку інших гравців.

Зазначається, що Бобб взагалі може вже не зіграти до кінця поточного року.

Нагадаємо, Оскар Бобб відіграв повну гру за МС у Суперкубку Англії, відзначившись результативною передачею. Також саме його було визнано найкращим гравцем цього матчу.