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Філліпс, getty images
15 серпня 2024, 16:47
Півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс найближчим часом перейде до новачка АПЛ Іпсвіч Таун. Таку інформацію надає Фабріціо Романо.
Повідомляється, що "трактористи" візьмуть 28-річного англійця в оренду на один сезон без права викупу. Сам Філліпс з радістю прийняв цю пропозицію через гарантію постійної ігрової практики в команді Кірана Маккени.
Чинний контракт гравця з МС розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Минулого сезону Калвін Філліпс першу половину футбольного року відіграв за Манчестер Сіті дев'ять матчів та забив один гол, а вже у другій частині на правах оренди виступав у складі Вест Гему (десять матчів).