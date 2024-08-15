Англія

Ще один інсайт від італійця.

Півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс найближчим часом перейде до новачка АПЛ Іпсвіч Таун. Таку інформацію надає Фабріціо Романо.

Повідомляється, що "трактористи" візьмуть 28-річного англійця в оренду на один сезон без права викупу. Сам Філліпс з радістю прийняв цю пропозицію через гарантію постійної ігрової практики в команді Кірана Маккени.

Чинний контракт гравця з МС розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Калвін Філліпс першу половину футбольного року відіграв за Манчестер Сіті дев'ять матчів та забив один гол, а вже у другій частині на правах оренди виступав у складі Вест Гему (десять матчів).