Англія

"Трактористи" підсилили склад досвідченим гравцем.

Півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс відправляється в оренду до новачка АПЛ Іпсвіч Таун. Про це повідомляє офіційний "трактористів".

Зазначається, що оренда розрахована до кінця сезону-2024/25 без права викупу. 28-річний англієць виступатиме у новому клубі під 8-м номером.

"У мене відбулося кілька чудових бесід з гравцями, яких я тут знаю, а також з менеджером, про якого я багато чув. Радий бути частиною його команди.

Переговори з Кіраном МакКенною та Марком Ештоном були справді позитивними, і я уважно стежив за Іпсвічем минулого сезону, тому я знаю, який шлях пройшов клуб, і це чудова історія, частиною якої я тепер радий стати.

Я хочу зіграти якомога більше матчів, знову насолоджуватися футболом і допомогти команді виграти якомога більше ігор у Прем'єр-лізі", — заявив прес-службі Іпсвіча Філліпс.

Минулого сезону Калвін Філліпс першу половину футбольного року відіграв за Манчестер Сіті дев'ять матчів та забив один гол, а вже у другій частині на правах оренди виступав у складі Вест Гему (десять матчів).