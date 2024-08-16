Англія

"Шпори" інтенсивно працюють на трансферному ринку.

Лондонський Тоттенгем підписав французького нападника Вілсона Одобера з Бернлі. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

Зазначається, що 19-річний гравець уклав угоду з новим клубом до 2029 року. Француз виступатиме за лондонців під 28-м номером.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Тоттенгем заплатив за Одобера 29,3 млн. євро.

Минулого сезону Вілсон Одобер відіграв за Бернлі 33 матчі, забив чотири голи та віддав три результативні передачі. Цього сезону він вже встиг відіграти один матч у Чемпіоншипі та відзначитися одним забитим м'ячем.