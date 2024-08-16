Англія

Футболіст попався на вживанні звеселяючого газу.

Півзахисник Тоттенгема Ів Біссума не зможе допомогти своїй команді у стартовому матчі АПЛ проти Лестера. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" прийняло рішення тимчасово усунути 27-річного малійця від тренувальних занять із першою командою.

Причиною тому стало відео, на якому зафіксовано, що Ів вживає звеселяючий газ із повітряної кульки.

Сам футболіст уже вибачився за інцидент і готовий працювати, щоб повернутись до складу.

"Ми відсторонили його від участі в грі в понеділок. Необхідно зміцнення довіри між Біссума і мною, а також між ним і командою. Це те, над чим йому тепер потрібно старанно працювати. Йому доведеться заслужити довіру. Двері для нього відчинені, і, сподіваюся, ми зможемо допомогти Іву усвідомити, що рішення, які він ухвалює, впливають не лише на нього", — сказав головний тренер "шпор" Анже Постекоглу.

Нагадаємо, зберігання звеселяючого газу в особистих цілях в Англії заборонено з 2023 року.

Матч Лестер – Тоттенгем у першому турі АПЛ відбудеться 19 серпня, о 22:00 за Києвом.