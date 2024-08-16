Англія

18-річний англієць пов'язав майбутнє з клубом Чемпіоншипу.

Сандерленд на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з атакуючим півзахисником Джобом Беллінгемом.

18-річний англієць підписав із "чорними кішками" довгостроковий контракт, який буде розраховано до літа 2028 року.

Зазначимо, що Джоб Беллінгем є молодшим братом зіркового Джуда Беллінгема, який виступає за мадридський Реал.

У сезоні-2023/24 Джоб провів у Чемпіоншипі 45 поєдинків, в яких зумів забити 7 голів та віддати 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює 18-річного півзахисника в 12 мільйонів євро