Бразилець гратиме разом з Забарним.
Еванілсон, getty images
16 серпня 2024, 18:53
Англійський Борнмут оформив трансфер бразильського нападника Еванілсона з Порту. Про це повідомляє офіційний сайт португальського клубу.
Зазначається, що "дракони" отримають від англійського клубу 37+10 млн. євро. Угода з Борнмутом також передбачає для Порту 10% від суми наступного перепродажу 24-річного гравця.
Таким чином, "вишні" виплатили рекордну для себе суму за одного футболіста. Попередній рекорд був встановлений у 2018 році під час переходу Джефферсона Лерми з Леванте — 30 млн. євро.
Минулого сезону Еванілсон відіграв за Порту 42 матчі, забив 25 голів та віддав 7 результативних передач.