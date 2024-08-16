Англія

Бразилець гратиме разом з Забарним.

Англійський Борнмут оформив трансфер бразильського нападника Еванілсона з Порту. Про це повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

Зазначається, що "дракони" отримають від англійського клубу 37+10 млн. євро. Угода з Борнмутом також передбачає для Порту 10% від суми наступного перепродажу 24-річного гравця.

Таким чином, "вишні" виплатили рекордну для себе суму за одного футболіста. Попередній рекорд був встановлений у 2018 році під час переходу Джефферсона Лерми з Леванте — 30 млн. євро.

Минулого сезону Еванілсон відіграв за Порту 42 матчі, забив 25 голів та віддав 7 результативних передач.