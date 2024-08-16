Англія

Керманич Челсі висловився про ситуацію навколо майбутнього англійського хавбека.

У рамках першого туру нового сезону англійської Прем'єр-ліги в центральному матчі між собою зустрінуться лондонський Челсі та Манчестер Сіті.

Головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска напередодні цього протистояння прокоментував ситуацію навколо півзахисника своєї команди Конора Галлагера, трансфер якого до мадридського Атлетіко знаходиться на межі зриву.

"Конор Галлагер повернувся та тренується окремо. Він проходить деякі медичні тести та тренування. Він не буде брати участь у грі проти Манчестер Сіті. На цей момент він намагається знайти рішення з клубом", — цитує слова Марески Daily Mail.

Нагадаємо, матч Челсі — Манчестер Сіті відбудеться 18 серпня о 18:30.