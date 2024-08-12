Іспанія

Фатальний день для перемовин за участі Челсі.

Напередодні пізно вночі лондонський Челсі та мадридський Атлетіко офіційно зупинили перемовини щодо трансферу нападника "матрацників" Самуеля Омородіона до складу "синіх".

Після цього основні побоювання стосувались уже геть іншого переходу — продажу центрального півзахисника "синіх" Конора Галлагера команді Дієго Сімеоне за 43 млн євро.

І оскільки Омородіон був частиною цієї домовленості, то клубам швидко довелось шукати новий компроміс.

Спробували розглянути варіант із переходом до Челсі португальського нападника Жуана Феліша, який повернувся з оренди в каталонській Барселоні.

Однак повідомлення іспанського журналіста Маркоса Беніто з місця подій свідчить про те, що "матрацників" такий варіант не задовільнив.

Якщо до завершення доби не з’явиться іншого виходу із цієї заплутаної історії, трансфер Галлагера також буде зірвано.