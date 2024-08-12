Фатальний день для перемовин за участі Челсі.
Конор Галлагер, Getty Images
12 серпня 2024, 12:27
Напередодні пізно вночі лондонський Челсі та мадридський Атлетіко офіційно зупинили перемовини щодо трансферу нападника "матрацників" Самуеля Омородіона до складу "синіх".
Після цього основні побоювання стосувались уже геть іншого переходу — продажу центрального півзахисника "синіх" Конора Галлагера команді Дієго Сімеоне за 43 млн євро.
І оскільки Омородіон був частиною цієї домовленості, то клубам швидко довелось шукати новий компроміс.
Спробували розглянути варіант із переходом до Челсі португальського нападника Жуана Феліша, який повернувся з оренди в каталонській Барселоні.
Однак повідомлення іспанського журналіста Маркоса Беніто з місця подій свідчить про те, що "матрацників" такий варіант не задовільнив.
Якщо до завершення доби не з’явиться іншого виходу із цієї заплутаної історії, трансфер Галлагера також буде зірвано.