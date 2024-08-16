Англія

20-річний вінгер вирушив за ігровою практикою в Шрусбері Таун.

Молодий талановитий вінгер Чарльз Саго Джуніор підписав новий контракт із лондонським Арсеналом та вирушив після цього до Першої ліги Англії (третій дивізіон).

20-річний англієць підписав із "канонірами" угоду до літа 2027 року, а наступний сезон він проведе в оренді у Шрусбері Таун.

Чарльз провів успішний сезон-2023/24 на молодіжному рівні, зігравши 16 матчів у всіх турнірах за академію Арсеналу, в яких він забив три голи та віддав 10 результативних передач.

Окрім цього, Саго Джуніор дебютував у першій команді "канонірів", коли вийшов у стартовому складі у переможному матчі Кубка ліги проти Брентфорда у вересні 2023 року.