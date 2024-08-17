Англія

Якось цей склад "синіх" треба ж було збалансувати.

Лондонський Челсі цього трансферного вікна був помітно активним на ринку, але трохи забув про баланс під час підписання великої кількості нових футболістів.

Через високу конкуренцію на кожній позиції "сині" тепер змушені шукати для своїх гравців хоча б тимчасові клуби, аби ті не залишались без ігрової практики у відповідальні моменти кар’єри.

Зокрема, це стосувалось і французького центрального півзахисника Леслі Угочукви.

20-річний виконавець доволі швидко вирішив для себе питання працевлаштування на цей сезон, розпочавши перемовини із Суатгемптоном, який саме повернувся до АПЛ.

Челсі такий варіант річної оренди цілком влаштовував. Ба більше — "пенсіонери" самі будуть виплачувати гравцю заробітну платню, але "святі" натомість не матимуть змоги викупити його контракт.

У минулому сезоні Угочукву провів 15 матчів (567 хвилин).