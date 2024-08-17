Англія

Бразилець шукатиме новий клуб або завершить кар'єру.

Колишній вінгер донецького Шахтаря бразилець Вілліан залишив лондонський Фулгем та став вільним агентом. Про це повідомляє офіційна сторінка "дачників" у соцмережі Х.

Наразі невідомо де продовжить свою футбольну кар'єру 36-річний півзахисник.

Вілліан виступав за Фулгем із літа 2022 року. За цей час він провів у складі лондонського клубу 67 матчів, забив десять голів та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що захисник Крістал Пелес Андерсен може повернутися до Фулгема.