Англія

"Каноніри" розпочали новий сезон із домашньої перемоги над "вовками".

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал приймав на своєму полі Вулвергемптон.

Рахунок у матчі було відкрито на 25-ій хвилині, коли Букайо Сака відзначився асистом на Кая Гаверца.

У другому таймі команда Мікеля Артети підсіла до власних воріт, проте "канонірам" вдалося впоратися з тиском "вовків" та подвоїти свою перевагу на 74-ій хвилині — цього разу вже Кай асистував Букайо.

У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Арсеналу з рахунком 2:0.

Арсенал — Вулвергемптон 2:0

Голи: Гаверц, 25, Сака, 74

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Зінченко (Тімбер, 69) — Едегор, Парті, Райс (Жезус, 85) — Сака (Троссар, 80), Гаверц, Мартінеллі

Вулвергемптон: Са — Доерті, Москера, Тоті, Аїт-Нурі (Доусон, 84) — Бельгард (Кунья, 57), Гомес (Са, 84), Леміна, Гомеш (Поденсе, 76) — Хі Чхан, Странд Ларсен (Чікіньо, 84)

Попередження: Сака, Жезус — Гомес, Тоті