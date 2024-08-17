Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 17 серпня 2024 року.
У рамках першого туру АПЛ Астон Вілла в гостях здобула перемогу над Вест Гемом із рахунком 2:1.
Переможний м'яч бірмінгемці забили в заключному відрізку другого тайму, а його автором став Дуран.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Астон Вілла у рамках 1-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Вест Гем — Астон Вілла 1:2
Голи: Пакета, 37 (пен) - Онана, 4, Дуран, 79
Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Тодібо, 85), Кілман, Мавропанос, Палмьєрі — Соучек, Родрігес (Інгз, 85) — Боуен (Фюллькруг, 73), Пакета (Ворд-Праус, 73), Кудус — Антоніо (Саммервілл, 73)
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Неделькович, 82), Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 74) — Бейлі (Філоджин, 74), Тілеманс, Онана, Роджерс — Воткінс (Дуран, 62), Макгінн (Ремзі, 62)
Попередження: Пакета — Бейлі, Філоджиy