Англія

Матч між двома столичними командами у рамках АПЛ розпочнеться о 16:00.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське дербі між Брентфордом та Крістал Пелес.

Тренерський штаб "бджіл" на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на це протистояння, залишивши на лаві для запасних молодого українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Слід зазначити, що головна зірка Брентфорда, нападник Айвен Тоуні, взагалі залишився поза заявкою на матч із Крістал Пелес на тлі свого бажання змінити клуб.

Матч Брентфорд — Крістал Пелес розпочнеться сьогодні, 18 серпня, о 16:00 за київським часом.