Football.ua розбирає найближчі перспективи наших співвітчизників, які виступають в чемпіонаті Англії.

Це літо було дуже насичене футболом через численні турніри національних збірних різних вікових категорії. І було воно настільки насиченим, що й озирнутися не встигли, як на носі вже новий сезон у клубному футболі — в Англії він традиційно розпочався матчем за Суперкубок.

На тлі майбутнього старту кампанії-2024/25 в рамках АПЛ дуже важко оминути і окремо не поговорити про перспективи наших "британських" співвітчизників, яких, на щастя, у чемпіонаті Англії за це літо взагалі не поменшало.

Та й нам хіба потрібно зайвий раз шукати привід для того, щоб поділитися своїми компліментарними та оптимістичними, але в той же час цілком реалістичними очікуваннями від українських гравців? Інакше й бути не може!

🔻ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, АРСЕНАЛ

Минулий сезон у футболці лондонського Арсеналу для Олександра Зінченка вийшов вельми середнім з низки причин — тут і недоліковані травми, і нескінченні набіги "фріпалестинців" на соціальні мережі українця після його публічної підтримки Ізраїлю... Та й загалом велику роль у сприйнятті рівня виступів Зінченка зіграло те саме відчуття сильного контрасту на тлі його індивідуально вкрай успішної дебютної кампанії за "канонірів".

Недостатня фізична готовність Зіни була видна неозброєним оком і в збірній України, через що один із наших капітанів не зміг вийти з перших хвилин у вирішальному матчі Євро-2024 проти Бельгії. Проте поки деякі фанати списували українця до Баварії, передсезонна підготовка показала, що головний тренер Арсеналу Мікель Артета продовжує сильно довіряти Зінченку, причому в якості гравця стартового складу.



Повернувшись до клубу після чемпіонату Європи, Зінченко вже під новим, своїм улюбленим 17-м номером, почав помітно додавати, тому на даному етапі довіра з боку Артети до 27-річного українського універсала виглядає більш ніж виправдано — його гол у ворота леверкузенського Баєра після розпочатої ним же ж атаки наочне тому підтвердження.

Схоже, єдине, що може завадити Олександру продовжити свій "шлях фенікса" — це завжди існуючий ризик травми тієї самої ноги, яка вже набула хронічного характеру і нерідко вставляє палиці у колеса українському футболістові.

🔹МИХАЙЛО МУДРИК, ЧЕЛСІ

Новий сезон – це черговий новий етап не лише для Михайла Мудрика, а й лондонського Челсі загалом. Чого чекати від "пенсіонерів" під керівництвом вже іншого головного тренера в особі Енцо Марескі — ворожіння на кавовій гущі, адже з точки зору логіки ми розуміємо, в який футбол збирається грати колишній помічник Хосепа Гвардіоли, проте, як ми знаємо, у керівництві Челсі досі живе своя" логіка". Не тільки для Мудрика, але і для розвитку всього клубу, вкрай важливо вибратися зі статусу цих "жертв обставин".

Щодо передсезонних матчів, то у Марески та Мудрика загалом склалися хороші робочі стосунки, проте кількість ігрового часу українця поки що не зовсім корелюється з його статусом гравця за сто мільйонів.

І цей статус досі існує, бо інакше всім було б начхати на якийсь там один вкрай невдалий удар вище воріт у товариському матчі – у Михайла не той випадок... Уболівальники продовжуватимуть розглядати кожну його дію на полі під мікроскопом, а самому Мудрику знову треба розпочинати спочатку і доводити свій рівень вже новому тренерському штабу.



P. S. На тлі останніх подій у світі футболу: Ніко Вільямс – це на 100% саме те, що ми всі чекаємо від 23-річного українського вінгера.

🔻ІЛЛЯ ЗАБАРНИЙ, БОРНМУТ

"Oh, I wanna dance with Zabarnyi. I wanna feel the heat with Zabarnyi" - чант за мотивами відомої пісні Вітні Ґ'юстон, який народився в Борнмуті під час минулого сезону під враженнями від не за роками надійної та впевненої гри Іллі Забарного в центрі оборони "вишень".

Насправді, Борнмут із приходом Андоні Іраоли в першу чергу як команда провів один із найкращих сезонів у своїй історії, проте 21-річний український центрбек був так само важливим у лінії захисту, як і Домінік Соланке у забиванні голів.

Забарний має в своєму арсеналі абсолютно все, щоб стати найкращим захисником англійської Прем'єр-ліги вже в найближчі рік-два — починаючи від природних даних і закінчуючи менталітетом переможця та великого професіонала. Вважаєте, що це занадто гучна заява? Все ще вважаємо, що Забарний має абсолютно все, щоб стати найкращим захисником АПЛ (2).

🔹ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО, ЕВЕРТОН

У високому класі та сильних якостях Віталія Миколенка, починаючи з минулої кампанії, більше не сумніваються навіть в Англії. Тоді 25-річний українець був одним із найкращих у лізі на позиції лівого захисника, граючи в команді, яка весь футбольний рік вела героїчну боротьбу за виживання на тлі неодноразових санкцій у свій бік у вигляді знятих очків.

Однак весняна частина тієї кампанії завершилася для фулбека Евертона болісною та неприємною травмою в переможному дербі проти Ліверпуля — поза всяким сумнівом, подальше пошкодження у збірній буквально на рівному місці напередодні Євро-2024 стало лише неприємним продовженням тієї історії, що зламало початкові плани тренерського штабу Сергія Реброва на турнір у Німеччині.

На тлі цього, у таких ситуаціях, будь-які очікування мають змінитись лише на побажання повного відновлення без форсування подій. І зважаючи на все, до старту нового футбольного року у клубному футболі Віталій має встигати.

🔻ЄГОР ЯРМОЛЮК, БРЕНТФОРД

Для Єгора Ярмолюка минулий сезон став по-справжньому проривним, оскільки юний український півзахисник почав регулярно виходити на матчі АПЛ як на заміни у другому таймі, так і інколи у стартовому складі Брентфорда.

Безперечно, не можна заперечувати той факт, що головний тренер "бджіл" Томас Франк був змушений передчасно та незаплановано звернутися до опції з 20-річним українцем через катастрофічну кадрову ситуацію восени минулого року на тлі великої кількості травм усередині команди. Але Єгор скористався наданими шансами на всі 100%, заслуговуючи на свою адресу лише позитивні публічні відгуки з вуст данського фахівця.

Наступним кроком для молодого Ярмолюка є поступове розвіювання сумнівів тренерського штабу Брентфорда щодо того, хто тепер має грати з перших хвилин. І судячи з кількості ігрового часу під час передсезонних зборів, у Франка ці сумніви вже є — це добрі новини для юного українського плеймейкера.

▪️ МАКС КІЛМАН, ВЕСТ ГЕМ ЮНАЙТЕД

Український англієць, якому не судилося виступати за збірну України через "геніальні" правила та регламенти ФІФА, цього літа став другим найдорожчим підписанням в історії лондонського Вест Гема після Себастьяна Алле у сезоні-2019/20 (50 млн євро).

"Молотобійці" заплатили за Макса Кілмана близько 48 мільйонів євро, що не є чимось сенсаційним, адже 27-річний центральний захисник вже не один сезон поспіль був лідером оборони та капітаном Вулвергемптона — у тому числі і під час нетривалої роботи нинішнього керманича Вест Гема Хулена Лопетегі на чолі "вовків".

Бажаємо Максу лише успіхів у новому клубі, а щодо міжнародної кар'єри можемо додати одне: хлопець з українським паспортом у центрі оборони збірної Англії — це ближче до реальності, аніж до фантастики.