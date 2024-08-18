Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Манчестер Сіті.

Лондонський Челсі та Манчестер Сіті зіграють на Стемфорд Бридж у першому турі англійської Прем'єр-ліги.

Енцо Мареска в своєму першому офіційному стартовому складі на новій посаді використав Гюсто, Фофана та Колвілла в обороні, тоді як Лавія зіграє в опорній зоні, а Нкунку розташується ліворуч в атаці. Михайло Мудрик залишився на лаві для запасних.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Манчестер Юнайтед в Суперкубку Англії, залучив до стартового складу Савіо та Сілву до півзахисту.

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Лавія — Палмер, Енцо, Нкунку — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Бадьяшиль, Мудрик, Дьюзбері-Голл, Ренату, Мадуеке, Нету, Гую.



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич — Савіо, де Брюйне, Сілва, Доку — Голанд.