Англія

"Дачники" хочуть підсилити центр поля.

Лондонський Фулгем працює над переходом півзахисника Манчестер Юнайтед та збірної Шотландії Скотта Мактомінея. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "дачники" знову почали обговорювати з "червоними дияволами" перехід 27-річного футболіста незважаючи на те, що раніше МЮ вже відхилив дві пропозиції лондонців. В послугах шотландця особисто зацікавлений головний тренер Фулгема Марку Сілва.

Зазначається, що домовитися з самим гравцем теж буде вкрай важко, адже на нього претендує італійський Наполі.

Чинний контракт Скотта з манкуніанським клубом розрахований до 30 червня 2025 року з можливістю продовження ще на один рік. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

Минулого сезону Скотт Мактоміней відіграв за МЮ 43 матчі, забив десять голів та віддав три результативні передачі. Цього сезону він вже провів за "Юнайтед" два матчі.

Раніше повідомлялося, що Фулгем запропонував за Мактомінея понад 20 млн. фунтів.