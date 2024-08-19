Англія

Шведський футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Півзахисник збірної Швеції Єнс-Люс Каюсте перейшов із Наполі в Іпсвіч Таун. Англійський клуб офіційно оголосив про оренду хавбека до кінця сезону.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, італійський клуб отримає за угоду 1,5 млн євро.

Викуп хавбека за 12 млн євро стане обов'язковим у тому випадку, якщо Іпсвіч не вилетить з АПЛ за підсумками сезону.

Єнс за минулий сезон відіграв 35 матчів (1408 хвилин) та зробив дві гольові передачі.