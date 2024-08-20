Англія

"Вовки" хочуть орендувати англійця з опцією повноцінного викупу наступного літа.

Воротар лондонського Арсеналу Аарон Рамсдейл може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ, оскільки Вулвергемптон зробив "канонірам" офіційну пропозицію щодо підписання англійця. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, "вовки" хочуть орендувати 26-річного Рамсдейла з опцію повноцінного викупу наступного літа.

Окрім цього, Вулвергемптон готовий платити в цій кампанії певну частину зарплати англійського голкіпера, який втратив місце у старті Арсеналу через програну конкуренцію Давіду Раї. Переговори між клубами тривають.

У минулому сезоні Аарон Рамсдейл провів всього 990 хвилин в 11 матчах, пропустив 12 голів та тричі відстояв "на нуль".