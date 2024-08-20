Англія

Панатінаїкос заплатить за уругвайського вінгера 6 млн євро.

Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі незабаром стане гравцем Панатінаїкоса. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний уругваєць, у якого спливає угода з МЮ через один рік, перейде до грецького клубу на постійній основі за 6 мільйонів євро.

Зазначається, що Факундо підписує з Панатінаїкосом довгостроковий контракт, а манкуніанці також отримають відсоток від наступного продажу.

У другій половині минулого сезону Пеллістрі виступав на правах оренди за іспанську Гранаду, за яку він зіграв 15 матчів, забив 2 голи та віддав 2 асисти.