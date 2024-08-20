Англія

Боснієць уже представляв "ірисок" протягом двох років.

Голкіпер Асмір Бегович поповнить склад Евертона на правах вільного агента, передає журналіст Фабріціо Романо.

Контракт із 37-річним боснійцем буде розраховано до кінця червня 2025 року. Медогляд перед поверненням до "ірисок" гравець пройде, швидше за все, протягом наступних 24-48 годин.

У сезоні-2023/24 Бегович виступав за КПР, узявши участь у 46 матчах у всіх турнірах. Асмір пропустив 60 голів, 13 разів зберігши свої ворота "сухими".

На рахунку голкіпера також 10 поєдинків за Евертон (липень 2021 — липень 2023), в яких він пропустив 17 голів, 4 рази зберігши свої ворота "сухими".