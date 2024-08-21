З'явився ще один варіант продовження кар'єри для вихованця Арсеналу.
Едді Нкетіа, Getty Images
21 серпня 2024, 14:47
Ноттінгем Форест близький до узгодження суми трансферу центрального нападника Арсеналу Едді Нкетії, передає видання The Athletic.
Паралельно просуваються переговори щодо умов контракту з 25-річним англійцем. Його угоду з лондонцями розраховано до кінця червня 2027 року.
Першу пропозицію Ноттінгем Форест у розмірі 25 млн фунтів стерлінгів Арсенал відхилив. "Каноніри" хочуть отримати за Нкетію близько 30-35 млн.
Раніше нападника намагався придбати Марсель, але сторони не зуміли досягти компромісу щодо суми трансферу. Також до Арсеналу щодо Едді звертався Крістал Пелес.
У сезоні-2023/24 Нкетіа взяв участь у 37 матчах, відзначившись 6 голами та 3 асистами. Нещодавній домашній поєдинок 1 туру нової кампанії АПЛ проти Вулвергемптона (2:0) гравець провів на лаві запасних.