Англія

З'явився ще один варіант продовження кар'єри для вихованця Арсеналу.

Ноттінгем Форест близький до узгодження суми трансферу центрального нападника Арсеналу Едді Нкетії, передає видання The Athletic.

Паралельно просуваються переговори щодо умов контракту з 25-річним англійцем. Його угоду з лондонцями розраховано до кінця червня 2027 року.

Першу пропозицію Ноттінгем Форест у розмірі 25 млн фунтів стерлінгів Арсенал відхилив. "Каноніри" хочуть отримати за Нкетію близько 30-35 млн.

Раніше нападника намагався придбати Марсель, але сторони не зуміли досягти компромісу щодо суми трансферу. Також до Арсеналу щодо Едді звертався Крістал Пелес.

У сезоні-2023/24 Нкетіа взяв участь у 37 матчах, відзначившись 6 голами та 3 асистами. Нещодавній домашній поєдинок 1 туру нової кампанії АПЛ проти Вулвергемптона (2:0) гравець провів на лаві запасних.