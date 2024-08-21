Англія

Нідерландський захисник виступатиме за Осер.

Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з крайнім захисником Кі-Яною Гувером.

Терміни нової угоди з 22-річним нідерландцем не уточнюються, а наступний сезон він проведе в Осері на правах оренди, який виступає у французькій Лізі 1.

Останні 18 місяців Гувер також був в оренді, захищаючи кольори Сток Сіті.

У минулому сезоні Чемпіоншипу нідерландський фулбек провів 40 матчів, в яких він забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.