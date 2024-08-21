"Лісники" впевнені у підписанні англійського форварда.
Едді Нкетіа, Getty Images
21 серпня 2024, 23:25
Нападник лондонського Арсеналу Едді Нкетіа до закриття трансферного вікна може змінити клуб, проте залишитися в англійській Прем'єр-лізі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ноттінгем Форест узгодив умови особистого контракту з 25-річним англійцем.
Зазначається, що "лісники" проводять успішні переговори з Арсеналом, тому вони впевненні в успішному підписанні форварда "канонірів".
У минулому сезоні Едді Нкетіа провів 1393 хвилини у 37 матчах, в яких він забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.