Англія

"Лісники" впевнені у підписанні англійського форварда.

Нападник лондонського Арсеналу Едді Нкетіа до закриття трансферного вікна може змінити клуб, проте залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ноттінгем Форест узгодив умови особистого контракту з 25-річним англійцем.

Зазначається, що "лісники" проводять успішні переговори з Арсеналом, тому вони впевненні в успішному підписанні форварда "канонірів".

У минулому сезоні Едді Нкетіа провів 1393 хвилини у 37 матчах, в яких він забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.